Um ex-treinador de futebol juvenil, num clube do concelho de Anadia, foi condenado, esta quarta-feira, a uma pena de prisão de dois anos pelo crime de pornografia de menores.O homem estabeleceu contacto com dois menores, de 14 anos, um rapaz e uma rapariga, pela rede social Facebook. Depois de ganhar a confiança dos menores, pediu-lhes que enviassem fotos com os corpos nus. Para encobrir a verdadeira identidade e idade, o homem usou o perfil falso ‘João Miguel’.