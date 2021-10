Ex-treinador de futebol juvenil condenado a dois anos de prisão pelo crime de pornografia de menores

Um ex-treinador de futebol juvenil, num clube do concelho de Anadia, foi condenado a uma pena de prisão de dois anos pelo crime de pornografia de menores. O arguido ficou ainda impedido de contatar com jovens e de exercer profissão que implique o contato com menores. O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 350 euros às vítimas, 150 a uma, 200 a outra.O homem estabeleceu contato com dois menores, de 14 anos, um rapaz e uma rapariga, pela rede social Facebook. Depois de ganhar a confiança dos menores, pediu-lhes que enviassem fotos com os corpos nus. Para encobrir a verdadeira identidade e idade, o homem usou o perfil falso 'João Miguel'.Durante o julgamento, o ex-treinador confessou, ao coletivo de juízes, a autoria dos crimes.O arguido, que já se encontra a cumprir uma pena de prisão de seis anos e meio por crimes similares, ouviu a leitura do acórdão por videoconferência.