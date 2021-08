O ex-treinador e dirigente de uma equipa de formação de futebol feminino do Clube Sport Marítimo, do Funchal, detido pela PJ da Madeira por abuso sexual de várias crianças, entre os 12 e os 16 anos, suas atletas, ficou em liberdade após ser presente a juiz.Ao que o CM apurou o arguido ficou apenas sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, após ter estado presente no Tribunal do Funchal.. Aproveitava as boleias que oferecia às vítimas, antes e depois dos treinos, para cometer os crimes dentro do seu carro.