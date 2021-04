Ex-vereador de Olhão metido em golpe para ficar com casas

Um ex-vereador da Câmara Municipal de Olhão foi um dos sete suspeitos detidos esta terça-feira pela Polícia Judiciária no âmbito de uma operação, levada a cabo nos concelhos de Faro e Olhão, com vista a desmantelar um esquema fraudulento de apropriação de prédios rústicos e urbanos através do usucapião - a aquisição de propriedade através da posse de longa duração.João Pereira, que representava o Bloco de Esquerda na autarquia olhanense e que entretanto foi expulso do partido, usava ‘testemunhas’ para mentirem num notário, afiançando que quem estava a ocupar o imóvel já lá se encontrava a residir há vários anos, para depois ficarem proprietários através de usucapião. Até ao momento, a investigação já identificou 25 imóveis usurpados mas, segundo a Judiciária, "admite-se que venham a ser detetadas mais situações similares de apropriações fraudulentas".Nesta operação ‘Senhores da Terra’ foram efetuadas 20 buscas domiciliárias nos dois concelhos algarvios, bem como uma busca a um cartório notarial em Olhão. O esquema foi denunciado pelo presidente da Junta de Santa Bárbara de Nexe .