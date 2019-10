Ex-vice da Câmara de Portimão julgado por burla diz que pôs post-it na boca

Luís Carito, o ex-vice-presidente da Câmara de Portimão, que está a ser julgado no Tribunal de Portimão pelos crimes de burla e branqueamento, com mais nove arguidos, entre os quais seis sociedades, falou esta quarta-feira pela primeira vez sobre o caso desde que foi detido, há cerca de seis anos e meio.O arguido começou por admitir ao coletivo de juízes que, aquando das buscas da Polícia Judiciária à sua casa, em 2013, retirou das mãos de um inspetor um papel - "um post-it e não uma folha F4, ao contrário do que refere a Acusação"."Eu estava debaixo de um stress emocional intenso e tirei-lhe o post-it da mão - reconheço que não o devia ter feito - amarrotei-o, coloquei-o na boca mas garanto que não o engoli", relatou. E adiantou: "um inspetor deu-me um copo de água e pouco depois eu tirei o papel que tinha na boca e deitei-o ao lixo".Carito disse pensar que o post-it "tinha números de telefone" que ele "não queria que fossem do domínio público"."Arrependo-me do que fiz, até porque o papel não teria relevância no processo", assegurou. E garantiu que tudo o que tem é "fruto do seu trabalho e da sua atividade profissional" .Sobre a Portimão Urbis, frisou que as decisões eram "colegiais" e negou quaisquer culpas no alegado desvio de 4,6 milhões de euros.Quanto ao Cluster do Cinema, "fez parte do programa eleitoral do PS" e o arguido afirmou "lamentar" que não se tenha concretizado, pois fazia parte de uma estratégia para "o desenvolvimento da cidade".