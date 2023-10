No primeiro interrogatório judicial, o antigo vice-presidente David Teixeira atirou as responsabilidades criminais para o presidente Orlando Alves. Porém, ao que tudo indica, sabia dos negócios fraudulentos e até participava ativamente neles.



Algumas empresas com negócios fraudulentos identificadas na investigação tinham, como sócia-gerente, a mãe de David Teixeira, o que significa que o antigo ‘vice’ terá usado a mãe como testa de ferro.









Ver comentários