‘Ex-vice’ do Sporting entrega-se na cadeia de Évora voluntariamente

O ex-vice-presidente do Sporting e antigo inspetor da Polícia Judiciária, Paulo Pereira Cristóvão, entregou-se na cadeia de Évora para cumprir o que lhe falta da pena de sete anos e cinco meses de prisão a que foi condenado, no Tribunal de Cascais, por crimes de sequestro e roubos a residências cometidos em 2014.









Por definir está a situação do chefe da claque do Sporting Juventude Leonina. Nuno Vieira Mendes, conhecido por ‘Mustafá’, também foi condenado no mesmo processo a seis anos e quatro meses de prisão. Apesar de a pena ser efetiva, de os recursos já estarem esgotados e de existir um mandado de detenção emitido desde 15 de novembro de 2023, esta quinta-feira ainda não estava preso.

Fonte prisional disse ao CM que Cristóvão se apresentou voluntariamente na terça-feira e foi colocado numa cela individual, na qual irá permanecer nas próximas semanas. O facto de a cadeia de Évora – reservada a reclusos que exercem ou exerceram funções em forças ou serviços de segurança ou outros reclusos que necessitem de especial proteção – estar com uma ocupação reduzida permite que fique sozinho.





Paulo Pereira Cristóvão já tinha estado na mesma prisão, em preventiva, quando aguardava julgamento. E volta agora a encontrar-se com outros condenados no mesmo processo, no caso dois agentes da PSP de Almada – Elói Fachada e Luís Conceição –, que apanharam 16 e 17 anos de prisão.





Orlando Figueira telefona para a prisão a garantir que se entrega



Esta quinta-feira, era aguardada a chegada à cadeia de Évora do ex-procurador da República Orlando Figueira, condenado a seis anos e oito meses por corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e violação do segredo de justiça. Recebeu 760 mil euros do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente. Orlando Figueira telefonou para a cadeia de Évora ainda na quarta-feira a combinar a entrega, evitando assim ser detido por uma força policial.