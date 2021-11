Durante meses ninguém soube quem era o pai do bebé que uma menina de 13 anos deu à luz em março de 2020, em Avis. Mas uma participação da escola levou a que a Polícia Judiciária e o Ministério Público investigassem o caso. A solução do mistério chegou nos últimos dias e com provas irrefutáveis – os exames de ADN comprovaram que o padrasto tinha engravidado a enteada.