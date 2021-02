Excesso de javalis reabre caça para "correção extraordinária da densidade"

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) publicou um edital a permitir ações de caça para "correção extraordinária da densidade de javalis". O objetivo é a "prevenção da peste suína africana", bem como "a minimização de danos causados em culturas agrícolas e florestais"."Era uma exigência nossa, dos agricultores e do mundo rural", afirma aoJacinto Amaro, da Federação Portuguesa de Caça. E acrescenta que as restrições à caça devido à pandemia levaram a que o número de animais tenha disparado até um ponto que "já ninguém aguentava".De acordo com o edital do ICNF, as zonas de caça podem requerer autorização para, até 15 de março, realizarem "esperas e correções de densidade de javalis em postos fixos, com um máximo de 10 caçadores e dois cães por caçador", enquanto de 16 de março até 30 de junho é permitida a caça sem utilização de cães.O número de javalis disparou no País. Jacinto Amaro, da Federação Portuguesa de Caça, diz que antes da pandemia existiam 100 mil animais e, se nada for feito, pode vir a atingir os 500 mil.