Os radares apanharam, no primeiro semestre deste ano, mais de 395 mil excessos de velocidade na estrada - uns impressionantes 2185 por dia, 91 por hora -, o que a ser cobrado dará ao Estado uma receita mínima (as coimas começam nos 60 € e vão até aos 2500) de 23,7 milhões de euros. De acordo com o relatório de fiscalização e contraordenações da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, o número de ‘aceleras’ apanhado representa um aumento de 39,2 % face ao primeiro semestre de 2022.









Ver comentários