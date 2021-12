Os três juízes que estão a julgar o processo das 66 mortes no incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017, vão trabalhar em exclusivo no caso a partir de fevereiro, de forma a acabar o julgamento até 22 de junho.A procuradora do Ministério Público também está em exclusividade. Nesse período, vão realizar-se quatro sessões por semana, o que merece contestação dos advogados dos arguidos, que consideram a situação "incomportável" por não poderem ter outros clientes.