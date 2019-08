Pedro Dias tem primeira visita íntima na prisão

Pedro Dias, o triplo homicida de Aguiar da Beira, gozou da primeira visita íntima desde que foi transferido, em abril deste ano, para a prisão de Coimbra.





O Correio da Manhã sabe que a mesma ocorreu na quarta-feira, 21 de agosto, após ter sido deferida pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais.

Contactada pelo CM, fonte oficial deste organismo do Ministério da Justiça (que tutela as 49 cadeias do país), não desmentiu esta situação.

O mesmo responsável, no entanto, invoca a lei para "se recusar a dar qualquer informação sobre a vida íntima deste recluso".

Mónica Quintela, advogada de Pedro Dias, disse ao nosso jornal "não ter qualquer informação sobre esse assunto".