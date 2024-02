O brutal homicídio de Vítor Barros Pereira, de 35 anos e nacionalidade cabo-verdiana, espancado e abatido a sangue-frio com disparos de metralhadora Kalashnikov, na madrugada de 10 de fevereiro, à porta do prédio onde residia no Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, Oeiras, pode ter sido ordenado e executado a partir de França.









