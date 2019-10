Execução de penhora alerta para creche ilegal em Sintra

A execução de uma penhora numa propriedade com armazéns protegidos por cães acorrentados, em Sintra, esta quarta-feira, revelou um cenário dramático: 16 crianças entre os 3 e os 4 anos, em más condições, fechadas numa habitação que funcionava como creche ilegal. Duas mulheres foram identificadas.O cenário foi encontrado pelas 12h00, em Covas de Ferro, Almargem do Bispo. Quando falavam com a dona do terreno, o funcionário judicial, o solicitador – que executavam a penhora – e os militares que os acompanhavam viram várias crianças a espreitarem pelas janelas de uma habitação onde estavam fechadas. A GNR encontrou os menores sem condições de higiene, rodeados de lixo e bichos.A proprietária da casa não tinha consigo nenhum comprovativo de licenciamento para ter o infantário. Ao que o CM apurou, a responsável será uma familiar com um filho deficiente, sem sustento, que toma conta de crianças no espaço. A GNR remeteu o caso à Segurança Social, à Comissão de Proteção de Crianças e à autarquia.n