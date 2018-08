Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Executa rival com tiro na cabeça em pizaria

Português de 40 anos não aceitou separação e atacou ex-namorada em restaurante nos EUA.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Miguel Leal da Câmara nunca aceitou o fim da relação com a namorada. E quando soube que a mulher estava numa pizaria com o novo companheiro decidiu pôr fim à vida dela.



Pegou numa arma e entrou na pizaria com o objetivo de a matar. Sem aviso premiu o gatilho, mas acertou na cabeça do rival. Marco António Moreira, um brasileiro de 45 anos, teve morte imediata. Miguel só não fez mais vítimas porque os familiares da ex-namorada reagiram e impediram-no de disparar mais vezes.



O homicídio ocorreu na terça-feira à noite, no interior do restaurante Bom DMais, uma pizaria em Long Branch, uma zona de Nova Jérsia dominada pelas comunidades portuguesa e brasileira.



O português, natural dos Açores, foi detido ainda no local do crime. Um polícia ia a passar e foi mandado parar por populares. Mas quando quis deter Miguel da Câmara, este tentou tirar-lhe a arma. Só foi manietado quando chegaram reforços ao local.



O português, de 40 anos, foi logo preso e já está na cadeia. Tinha uma ordem de restrição que o impedia de se aproximar da ex-namorada devido a anteriores agressões.



Estava ilegal e arrisca prisão perpétua

De acordo com a procuradoria de Manmouth County, Miguel Leal da Câmara está indiciado por um homicídio em primeiro grau, uma tentativa de homicídio, uma tentativa de desarmar um agente policial, posse ilegal de arma e violação de uma ordem de restrição.



Arrisca uma pena que vai, no mínimo, dos 30 anos de cadeia, até à prisão perpétua. Estava ilegal no país por ter excedido o tempo autorizado para permanecer nos EUA.