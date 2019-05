Exercício de emergência decorre hoje no Aeroporto Cristiano Ronaldo

Um exercício de emergência vai desenrolar-se esta quarta-feira no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, na área das partidas, envolvendo diversas entidades, informou a ANA - Aeroportos de Portugal.Na nota, a ANA menciona que a ação decorre pelas 22h30, sendo fechada à comunicação social. O exercício "está integrado no plano de gestão aeroportuária" e envolve, além dos serviços aeroportuários e de assistência em escala, forças de segurança, corpos de bombeiros, serviços de saúde pública e autoridades civis e militares.A entidade aeroportuária sublinha que a população não deve ficar alarmada, salientando que o exercício vai provocar condicionamentos nos acessos rodoviários ao aeroporto, devido à expectável movimentação extraordinária de viaturas de emergência nas vias públicas.Está prevista a intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP) na vertente de maior impacte do exercício.