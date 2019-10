Desde 2015 que cabe ao Exército descontaminar locais onde possam ter estado pessoas com Ébola. Em Portugal nunca foi verificado nenhum caso com esse vírus mortal, mas Exército e Direção-Geral de Saúde têm colaborado em conjunto em simulacros. Tudo com o intuito de articular a ligação entre os vários organismos envolvidos.Uma unidade hospitalar de Lisboa foi esta quarta-feira palco do exercício Celulex 19, onde, num cenário ali montado, militares do Elemento de Defesa Biológico, Químico e Radiológico descontaminaram o quarto onde esteve internada uma criança com o vírus Ébola - que fez milhares de mortos em África."Tentamos fazer estes exercícios com os hospitais, de modo a que Portugal responda com grande eficácia a este tipo de ameaças", contou aoo major Milton Pais, comandante daquela força. Vestindo fatos de proteção individual e usando equipamentos próprios, nove militares – em três equipas – descontaminaram um quarto, sob o olhar atento dos responsáveis clínicos do hospital.