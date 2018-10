Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exército dá consultas gratuitas em Guimarães

Oftalmologia, cardiologia, dermatologia e ortopedia são algumas das especialidades.

Por Liliana Rodrigues | 08:46

Até domingo, o Exército dá consultas gratuitas, em seis especialidades, na cidade de Guimarães, onde estão a decorrer as comemorações do Dia do Exército. O objetivo é ajudar a combater as listas de espera no Centro hospitalar do Alto Ave, na cidade berço. Oftalmologia, cardiologia, urologia, ortopedia, otorrinolaringologia e dermatologia são as especialidades em que os médicos vão atender os utentes.



As consultas têm lugar nas instalações do Agrupamento Sanitário, no Paço dos Duques. A iniciativa é uma parceria entre o Exército e a Administração Regional de Saúde do Norte, o Hospital de Guimarães, o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave e a Câmara Municipal de Guimarães.



Esta quarta-feira, nas primeiras horas da iniciativa, já havia cerca de 500 consultas agendadas. "Trabalhamos de braço dado nesta parceria, no sentido de montar um conjunto de iniciativas para apoiar a população em termos de cuidados de saúde.



Durante esta semana, estamos a atender doentes necessitados e aqueles que estão em lista de espera no Hospital de Guimarães, colocando os nossos serviços ao dispor da comunidade e das pessoas de Guimarães", sublinhou o coronel João de Castro, subdiretor da Divisão de Saúde do Exército.



No hospital de campanha, a população pode ainda realizar vários rastreios das diversas especialidades abrangidas.



"É uma unidade autónoma que tem uma farmácia e uma unidade de produção de oxigénio, em sinal de demonstração de que é possível montar em qualquer sítio uma unidade de hospital de campanha, funcionando em tendas climatizadas, onde temos de tudo o que é necessário ", disse o comandante da Unidade de Saúde do Exército, tenente Amado Campos.