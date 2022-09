Um dos dois soldados reanimados quarta-feira no Quartel da Carregueira, em Sintra, onde decorre o 138º curso de Comandos, permanece na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral. Tudo aponta que precise de um transplante de fígado, adianta fonte médica ao CM. O segundo soldado teve alta hospitalar e recupera no quartel, sob acompanhamento.









Ver comentários