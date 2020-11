Exército lança nova aplicação para recrutar candidatos

O Exército lançou esta semana uma aplicação para telemóveis que visa “facilitar a comunicação com os candidatos à prestação de serviço militar”. A nova plataforma assinalou o dia do Comando do Pessoal e dá “sequência às medidas que vem implementando no âmbito da comunicação digital com as novas gerações”, diz o Exército.



A aplicação móvel visa continuar a alcançar candidatos numa altura em que as ações de divulgação presenciais estão “muito limitadas” pela pandemia. São disponibilizadas aos jovens informações relativas “ao Serviço Militar no Exército” e permite-lhes “efetuar e acompanhar, online, o seu processo de candidatura” e tirar dúvidas. O Exército está a de- senvolver uma plataforma para treino físico interativo.



