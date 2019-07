Exército português estreia drone na República Centro-Africana

O Exército vai estrear o seu novo sistema de minidrones, os Raven, - dos quais já recebeu 8 dos 12 sistemas adquiridos por 5 milhões de euros - operacionalmente na República Centro-Africana, estando a 6ª Força Nacional Destacada, que parte em setembro, a realizar o aprontamento já com o equipamento.Os Raven colmatam uma lacuna identificada e vão observar "sem ser vistos", minimizando o risco para os militares no terreno.O Exército tem 18 operadores formados. Dois vão para a RCA. Cada sistema tem três drones com câmaras para operar de dia e noite e alcance de 10 km.