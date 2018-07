Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exército recusa dar ao parlamento lista do material de Tancos que foi recuperado

General Rovisco Durate diz que não o pode fazer porque a lista está em segredo de justiça.

11:45

O Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, comunicou esta terça-feira ao parlamento que não pode entregar a lista de material recuperado do furto aos paióis de Tancos, em 2017, por estar em segredo de justiça.



A informação foi enviada por Rovisco Duarte e revelada aos deputados horas antes de o general ser ouvido na comissão parlamentar de Defesa Nacional, a pedido do CDS, que também solicitara a lista de material recuperado após o roubo, em junho de 2017.



Na carta de Rovisco Duarte, a que a Lusa teve acesso, explica-se que a lista foi feita pela Polícia Judiciária e que foi enviada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, responsável pela investigação do caso, e que está "à guarda do Exército" e tem o carimbo de "confidencial".