A PSP está à procura de um exibicionista que atacou duas meninas, de 12 e 13 anos, junto a uma urbanização em Forte da Casa, Vila Franca de Xira.O homem, com cerca de 50 anos, assediou as menores em situações distintas, no espaço de uma hora, na quinta-feira.Estava dentro de um carro preto, a masturbar-se, e chamou a atenção das jovens para que olhassem, exibindo o órgão sexual.As vítimas fugiram e as mães fizeram queixa à PSP.