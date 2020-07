Exige vinho e dá facada a proprietário de café em Coimbra

Um homem, de 48 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro depois de atacar com um x-ato o proprietário de um café, em Coimbra, que recusou dar-lhe vinho.A agressão ocorreu no início do mês, na Baixa da cidade. O suspeito estaria visivelmente embriagado quando se dirigiu ao balcão a pedir álcool. Perante a recusa por parte do proprietário, de 74 anos, o homem insistiu e a vítima tentou expulsá-lo.