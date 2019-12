Exige vinho e incendeia casa da companheira em Gaia

Um homem de 50 anos foi detido pela PJ do Porto por ter incendiado, na tarde de domingo, o interior de um primeiro andar de um prédio, em Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia. O suspeito, que sofre de esquizofrenia, tinha misturado a medicação com uma grande quantidade de vinho.Levado a tribunal, fica em liberdade, mas obrigado a tratamento ao vício do álcool.Aliás, foi mesmo devido à falta da bebida e de tabaco que o homem começou por ameaçar a companheira e o filho desta, garantindo que incendiaria a casa. Com um isqueiro, ateou fogo a peças de roupa que estavam num armário e depois deitou-se a dormir.Foram a mulher e o filho, que também se encontravam no interior da residência, que se aperceberam do fumo e de imediato combateram o incêndio, com recurso a baldes de água, até à chegada dos bombeiros.As chamas danificaram a casa e colocaram em perigo outras habitações do prédio.