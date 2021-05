Existe um acordo por 11 anos para pagamento de perdas do Novo Banco

O Tribunal de Contas (TdC) alertou esta quarta-feira no Parlamento que o custo para os contribuintes com o Novo Banco "não está fechado" nos 3,89 mil milhões de euros contratualizados aquando da venda do banco à Lone Star. "O período de reestruturação termina agora, mas não nos esqueçamos de que há um acordo quadro por 11 anos. Não nos esqueçamos que despesas, por exemplo, com toda a conflitualidade judicial se vão prolongar. Ou seja, o custo público não está fechado neste aspeto dos 3,89 mil milhões", disse o juiz conselheiro do TdC José Quelhas, relator da auditoria realizada ao Novo Banco.

Aquele responsável reafirmou a existência de um acordo entre a Comissão Europeia e o Estado Português para um mecanismo de apoio de emergência no valor de 1,6 mil milhões de euros, que corresponde ao cenário "mais negativo" previsto.