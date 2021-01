Expira o prazo de três medidas de coação de António Mexia e Manso Neto no caso EDP

Três das cinco medidas de coação aplicadas ao ex-presidente da EDP António Mexia e ao antigo presidente da EDP Renováveis João Manso Neto deixaram de ter efeito dado que ainda não foi deduzida acusação no "Processo dos EDP/CMEC".

Segundo um comunicado da defesa dos dois arguidos, enviado hoje à agência Lusa, em causa estão a proibição de António Mexia e Manso Neto se ausentarem para o estrangeiro, com entrega de passaporte, a proibição de frequentarem determinados lugares e também o impedimento de contactarem com outros arguidos e testemunhas do processo.

"Estas medidas de coação caíram, porque não foi deduzida nenhuma acusação contra António Mexia e João Manso Neto no prazo legal de seis meses após o início da sua execução", indica a nota dos advogados.