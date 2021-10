Explosão de bilha de gás fere seis pessoas e causa pânico em prédio no Barreiro

Seis pessoas sofreram este sábado ferimentos, considerados ligeiros, depois de uma bilha de gás ter explodido num prédio em Santo António da Charneca, no Barreiro. Duas delas tiveram de ser transportadas para o Hospital do Barreiro.







“Só tenho o que está no corpo, não me resta mais nada”, lamentou este sábado ao CM Onésimo Figueiredo, morador. Todos os habitantes tiveram de ser retirados do prédio. As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas ,mas, ao que tudo indica, poderá estar relacionado com as ligações de gás.