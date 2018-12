Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão de botija de gás em Penafiel fere duas jovens

Raparigas de 18 e 16 anos que são familiares entre si estavam em casa quando aconteceu o rebentamento.

21:18

Duas jovens de 18 e 16 anos ficaram feridas esta sexta-feira, após a explosão de uma botija de gás numa casa em Santa Marta, concelho de Penafiel.



Segundo revelou ao CM fonte dos Bombeiros Voluntários locais, o acidente aconteceu por volta das 19h25.



As vítimas sofreram ferimentos ligeiros, mas uma delas teve de ser levada para o hospital. A outra foi assistida no local. As duas raparigas serão familiares entre si e eram as únicas que estavam em casa quando aconteceu o rebentamento, adianta a mesma fonte.



(Em atualização)