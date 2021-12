Explosão de etanol em escola superior de Ponte de Lima faz dois feridos graves

Duas funcionárias de 52 e 53 anos ficaram esta sexta-feira feridas com gravidade na sequência da explosão de etanol de um equipamento que aquecia refeições, na Escola Superior Agrária (ESA), em Ponte de Lima, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as duas mulheres foram transportadas ao hospital de São João, no Porto.

Contactado pela agência Lusa, o presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), Carlos Rodrigues, explicou que as duas funcionárias estavam a preparar o almoço que seria servido aos participantes num 'workshop' que decorria na ESA, instalada no convento de Refoios, em Ponte de Lima.