Uma explosão provocada por uma garrafa de gás seguida de um incêndio destruiu quase totalmente uma habitação no caminho do Salão, na Calheta, Funchal, durante a madrugada desta quinta-feira, de acordo com informação avançada pelo Jornal da Madeira.O alerta terá ocorrido cerca das 02h15. Segundo a mesma fonte, o único habitante da casa conseguiu sair do local apenas com ferimentos num dos ouvidos. Foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Calheta.A PSP também esteve no local.