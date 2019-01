Explosão de gás deixa homem em estado grave e mata dois cães em Setúbal

Vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau.

21:15

Uma explosão de gás na localidade de Gâmbia, Setúbal, provocou queimaduras de segundo e terceiro grau numa pessoa, esta terça-feira.



A vítima seria o ocupante de uma habitação no Beco da Flores, onde houve uma fuga de gás seguida de explosão, pelas 18h51. Dois cães que estavam no mesmo local perderam a vida.



Nas operações estiveram envolvidos 11 elementos do INEM e dos Sapadores de Setúbal, apoiados por quatro viaturas.