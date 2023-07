Explosão de gás em Santa Maria da Feira faz um ferido grave

Um homem, de 37 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de quinta-feira, na sequência de uma explosão, na Feira. Ao que tudo indica, a explosão terá tido origem numa fuga de gás, junto a um esquentador. A vítima terá ficado com cerca de 60% do corpo com queimaduras.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os bombeiros de Lourosa, para um incêndio urbano, na rua do Alto, em Lourosa.A explosão ocorreu num anexo de uma habitação e provocou danos nas janelas e paredes da estrutura.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, acompanhada da equipa da viatura médica de emergência da Feira, para o hospital de Gaia. A GNR foi chamada ao local.