Explosão de máquina em fábrica faz dois feridos em Torres Novas

Uma explosão de uma máquina de lavar o chão numa fábrica de Torres Novas provocou este sábado dois feridos, um dos quais em estado grave, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.A explosão ocorreu dentro da zona de manutenção da fábrica de uma empresa dedicada à transformação de carnes, referiu a mesma fonte.De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 04h35, tendo estado no local os Bombeiros de Torres Novas, o Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Abrantes.