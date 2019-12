Explosão de panela de pressão fere militar em Constância

O Exército abriu um processo de averiguações para apurar o que esteve na origem do rebentamento de uma panela de pressão, numa das cozinhas da Brigada Mecanizada de Santa Margarida, no concelho de Constância, que causou um ferido grave.

O acidente ocorreu na quarta-feira (dia 27) e causou queimaduras de II grau, nas costas, num braço e em parte da cara, do militar que alegadamente estaria a manusear a panela.

O militar foi assistido em Santa Margarida e depois de estabilizado seguiu para o Hospital de Abrantes. Mais tarde foi transferido para a Unidade de Queimados dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Segundo fonte do Estado Maior do Exército, "o militar ferido, bem como a família, estão a ser acompanhados e apoiados" pelas equipas de médicos e psicólogos do Exército.