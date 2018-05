Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão de Tui atingiu 20 casas em Valença

Apela à população que reporte danos. Fundo de Emergência da Galiza deve cobrir tudo.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:48

Aexplosão num armazém clandestino de material pirotécnico, em Guillarei, Tui (Galiza), que provocou a morte de um casal marroquino e feriu 37 pessoas, ultrapassou a fronteira e causou danos em Valença. Pelo menos 20 casas ficaram danificadas, a porta do edifício da EB1 de Ganfei foi arrancada e a Academia de Música ficou sem os vidros das janelas.



A Câmara de Valença, que espera que o Fundo de Emergência da Junta de Galiza possa cobrir os estragos, apela à população para que reporte à GNR local os danos sofridos, com vista à resolução.



O corpo de um homem, de 56 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira nos escombros da casa, a 20 metros do armazém, por meios da Proteção Civil. Trata-se do marido da mulher, de 45 anos, que também morreu na sequência da explosão de quarta-feira à tarde. O casal tem dois filhos menores, que ficaram feridos. O homem trabalhava em Vila do Conde como vendedor ambulante e voltava a Galiza ao fim de semana. A Guardia Civil contabiliza, para já, duas vítimas mortais, 37 feridos - entre eles sete crianças -, 20 casas totalmente destruídas e mais de 80 famílias afetadas.



Na Casa Cultural de Guillarei, as autoridades galegas montaram um centro de cuidados para os feridos e afetados, que foram apoiados por uma equipa de psicólogos, e foi ainda criada uma linha telefónica de emergência. "Estava no centro de Tui quando senti a explosão. Achei que ia morrer. As paredes tremiam e caíram-me partes do tecto em cima. Quando cheguei cá foi horroroso", contou o português Miguel Marinho. O dono do armazém foi detido e está indiciado pelo crime de homicídio por negligência. Tui decretou três dias de luto.