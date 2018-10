Acidente aconteceu durante a manhã desta terça-feira.

Por Nelson Rodrigues | 14:07

Um homem, de 53 anos, ficou ferido na sequência de uma explosão, numa pedreira, em Alpendorada, no Marco de Canaveses.

O acidente de trabalho ocorreu esta terça-feira pouco depois das 10h00 quando o homem manuseava explosivos. A vítima, que sofreu ferimentos na cabeça e no peito, foi transportada pelo helicóptero do INEM para o hospital.

No local estiveram os bombeiros do Marco de Canaveses e a GNR do posto de Alpendorada.