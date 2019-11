Explosão destrói casa em Guimarães e deixa família desalojada

Tendo em conta que o rés do chão da casa ficou todo destruído e que o casal e os filhos estavam a dormir nesse andar, é um milagre não ter havido uma tragédia".A certeza é de Rafael Silva, comandante dos bombeiros das Taipas, a primeira equipa de socorro a chegar, ao início da madrugada desta segunda-feira, à moradia na rua de Paúls, em Donim, Guimarães. Todos os membros da família estavam a dormir quando foram surpreendidos por uma explosão de gás que provocou danos avultados na habitação, deixando a família, com crianças de cinco e dez anos, desalojada.O casal - um empresário de 47 anos e a mulher, funcionária de um restaurante, de 43 - sofreu ferimentos ligeiros e teve de receber tratamento hospitalar."Vários escombros caíram em cima do casal, que estava deitado na cama a dormir. Sofreram ferimentos na cabeça, braços e pernas. Quando chegámos, fizemos o reconhecimento do interior da casa e todos estavam em pânico", explicou Rafael Silva. Esta segunda-feira de manhã, o homem já tinha tido alta hospitalar.A PJ de Braga investiga as causas e aponta, para já, para um acidente.O alerta foi dado por vizinhos das vítimas, cerca das 01h00 desta segunda-feira."Ouviu-se um estrondo enorme. Ainda pensei que era trovoada, mas mais parecia uma bomba, tal foi o barulho", relatou aoFernando Gonçalves, que reside a 500 metros da casa onde se registou a explosão.O estrondo foi tal que foi ouvido num raio de quase três quilómetros. O portão, de ferro, voou alguns metros e só parou do outro lado da estrada. A casa está inabitável.