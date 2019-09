Explosão destrói habitação e desaloja casal em Faro

Um casal com cerca de 70 anos ficou esta segunda-feira desalojado na sequência de uma explosão que destruiu o interior da casa onde mora na cidade de Faro. O casal ficou em estado de choque e foi transportado para o Hospital de Faro. O alerta foi dado às 09h02 por um vizinho que ouviu um grande estrondo e contactou os bombeiros.Segundo explicou aoEdgar Gonçalves, segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro, a explosão, ao que tudo indica causada por gás, "destruiu o interior da habitação".No local estiveram um engenheiro civil da Câmara de Faro, que avaliou se a estrutura do edifício tinha sido afetada, e técnicos do serviço de ação social da autarquia que tentaram arranjar uma solução de alojamento para o casal.sabe que os moradores, após terem alta do hospital, vão ficar alojados em casa de familiares. A explosão ocorreu no piso menos um e não causou danos noutros apartamentos. No local esteve a PSP e a Polícia Judiciária, que estão a investigar as causas da explosão.