Explosão devido a fuga de gás provoca dois feridos em Arouca

Uma fuga de gás em reservatório, seguida de explosão, numa empresa industrial, esta madrugada, em Arouca, provocou dois feridos ligeiros e levou à evacuação da unidade industrial.As vítimas, de 26 e 31 anos, foram assistidas no local e levadas para o hospital da Feira.O alerta foi dado, cerca das 00h00, para os bombeiros de Fajões, para uma fuga de gases, na empresa Artefita, em Escariz.Segundo a proteção civil, ocorreu uma fuga de hidrosulfito de Sódio em estado sólido. A Substância foi isolada e contida em local adjacente à empresa.Após ventilação do espaço, a empresa voltou ao estado de operacional.Os bombeiros de Fajões mobilizaram cinco veículos e 14 operacionais. A GNR esteve no local.