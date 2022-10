Explosão em apartamento de Almada obriga à evacuação de vários prédios

Uma explosão seguida de incêndio ,num andar de um prédio na Rua Almada Negreiros no Feijó, Almada, na noite deste sábado, levou à retirada dos moradores do prédio afetado e dos prédios adjacentes.



O alerta foi dado as 22h26 e, até ao momento, não há registo de feridos, mas uma pessoa teve de ser assistida por ter sofrido uma crise de ansiedade.





No total 42 moradores tiveram de ser retirados de casa por precaução, todos viviam no bloco de três edifícios. O incêndio ocorreu no 5º andar de um prédio de 6 pisos.No local estão os Bombeiros de Cacilhas e de Almada, assim como a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a EDP, num total de 48 operacionais, apoiados por 20 veículos. Foi também destacada para o local uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma equipa de psicólogos do INEM.O fogo foi considerado dominado às 23h12, adiantou fonte dos bombeiros.O único apartamento afetado foi o mesmo onde deflagrou o incêndio. Existem, por isso, registo de desalojados.