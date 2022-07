Uma explosão, causada por uma botija de gás, deixou esta terça-feira um homem, de 84 anos, com ferimentos graves na zona da face, em Cujó, no concelho de Castro Daire, às 17h52. O acidente ocorreu na cozinha da casa, que sofreu danos no decurso da explosão.À ocorrência responderam duas corporações de bombeiros voluntárias do concelho, que extinguiram as chamas e que depois transportaram o idoso para o hospital de Viseu.