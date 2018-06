Operário vítima de explosão em fábrica de Vila Nova de Cerveira sofre queimaduras graves na cara

Duas pessoas ficaram feridas, uma em estado grave.

Por Manuel Jorge Bento | 12:16

Uma explosão provocada por diluentes numa fábrica de Vila Nova de Cerveira feriu esta quinta-feira dois trabalhadores, um deles transportado em estado grave para o hospital de São João, no Porto.O trabalhador, de 55 anos, sofreu queimaduras graves na cara e nas mãos num acidente de trabalho, numa empresa na zona industrial de Vila Nova de Cerveira, esta manhã.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros de Cerveira e INEM, e transportado para o Hospital de S. João, no Porto.

As causas do acidente estão a ser investigadas. As autoridades descartam a hipótese de explosão.

A Autoridade para as Condições do Trabalho está a acompanhar o caso.