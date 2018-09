Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão em fábrica faz um ferido grave em Vila Nova de Gaia

Acidente ocorreu numa fábrica de fabrico de componentes metálicos e de pequenos electrodomésticos.

14:36

A explosão de uma máquina na empresa Riox em Vila Nova de Gaia causou sexta-feira três feridos, um dos quais em estado grave e dois ligeiros, disseram à lusa fontes dos bombeiros e proteção civil.



Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, a explosão ocorreu pelas 12h12 na empresa de aparelhos de ventilação Riox, situada na freguesia de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.



Um dos três feridos foi assistido no local, os restantes foram transportados para os hospitais de Coimbra e de Gaia.



No local estavam pelas 14h30 12 operacionais dos Bombeiros dos Carvalhos, apoiados por cinco viaturas.



De acordo com fonte do CDOS, pelas 14h30 a ocorrência estava em fase de conclusão.