Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão em habitação de Castro Marim faz um morto e um ferido

Vítima mortal tinha 78 anos.

08:47

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida gravemente numa explosão ocorrida esta quinta-feira numa habitação em Castro Marim, no distrito de Faro, disse à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil.



As vítimas são um casal de idosos, adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, precisando que o homem tinha 78 anos e a mulher 73.



"Às 06h56 foi recebido um alerta para um incêndio habitacional na Portela Alta de Baixo, freguesia de Odeleite, em Castro Marim", para onde foram mobilizados os bombeiros de Vila Real de Santo António, disse.



Ao que tudo indica, o acidente foi provocado por uma explosão de uma botija de gás.



Por volta das 09h00 estavam no local sete veículos, 17 operacionais dos bombeiros e da GNR e elementos da Proteção Civil.