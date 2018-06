Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão em habitação faz um ferido em Anadia

Vítima do sexo feminino ficou com queimaduras no rosto.

11:22

Uma explosão de uma botija de gás na cozinha de uma habitação fez um ferido ligeiro em Anadia. Vítima do sexo feminino ficou com queimaduras no rosto.



O alerta foi dado pelas 10h25, segundo o CDOS de Aveiro.



No local estão os bombeiros de Anadia, INEM e GNR.



Em atualização