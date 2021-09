A explosão foi ouvida a centenas de metros de distância. Tudo aconteceu esta quinta-feira de manhã no jardim do lar de São José, que pertence à Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.Três trabalhadores - que têm entre os 25 e os 30 anos - faziam a limpeza dos muros do edifício quando sofreram o acidente.