Uma explosão numa mina em Aljustrel fez esta segunda-feira um ferido grave, um trabalhador de 32 anos.À chegada dos bombeiros, a vítima já se encontrava a ser assistida no posto médico da mina. Apresentava queimaduras num braço e numa perna.Ao que oapurou junto de fonte dos bombeiros de Aljustrel, as causas do acidente não são conhecidas e quem estava no local não explicou exatamente o que terá acontecido.O alerta foi dado às 17h06.