Explosão em pedreira faz dois feridos graves em Guimarães

Dois homens, de 23 e 46 anos, ficaram gravemente feridos na sequência de uma explosão que ocorreu numa pedreira, em Gonça, no concelho de Guimarães.O alerta foi dado às 16h56 desta terça-feira. Ao que o CM apurou, o acidente de trabalho ocorreu na empresa Britaminho, desconhecendo-se, para já, as causas. Os dois operários foram assistidos no local e transportados para o Hospital de S. João, no Porto.Na pedreira, estiveram oito operacionais, incluindo os Bombeiros Voluntários de Guimarães, equipas médicas de Braga e Guimarães e ainda a GNR.