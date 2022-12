Um idoso, com cerca de 80 anos, ficou, esta quarta-feira, gravemente ferido na sequência de uma explosão de uma botija de gás seguida de incêndio num prédio habitacional, em Monteserrate, Viana do Castelo.A vítima foi levada para o hospital.A explosão, ocorrida às 6h20, deixou desalojadas 19 pessoas, de nove famílias dos prédios adjacentes. No local, já se encontra a Proteção Civil a avaliar a situação.Os bombeiros voluntários e os sapadores de Viana do Castelo foram também acionados para a ocorrência.